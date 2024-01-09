Ситуация на фронте сложная: россияне изменили тактику и начали штурм - офицер ВСУ

Офицер ВСУ отмечает, что из-за существенного похолодания россияне стали меньше применять авиация для ударов КАБами и ФАБами по позициям Сил обороны.

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Боевые действия в районе Бахмута перешли к стадии маневровой обороны / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка, Минобороны РФ

Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, поскольку враг несмотря на большие потери продолжает применять тактику "мясных штурмов". Сейчас боевые действия на этом направлении перешли к стадии маневровой обороны, и ни одна из сторон не добилась значительного тактического прогресса. Об этом сообщил майор Национальной гвардии Украины Денис Нагорный в эфире Апостроф TV.

По его словам, позиции Сил обороны Украины обстреливают из артиллерии и минометов

"Противник продолжает применять живую силу особенно от Клещиевки до Богдановки, пытается выйти к рубежу канала Северский Донец-Донбасс с целью подтягивания резервов артиллерии к Часовому Яру и непосредственно нанесения по нему огневого удара", - рассказал он. видео дня

По его словам, россияне продолжают "мясные" штурмы при поддержке авиации, артиллерии и минометов. Сначала враг выпускает около 20-30 новомобилизованных, а за ними вступают в бой более подготовленные военнослужащие, которые пытаются прорваться на передний край украинских позиций.

Нагорный подчеркнул, что российские силы изменили тактику, переходя от прямых артиллерийских и ракетных ударов по городам к атакам украинских логистических центров и мест, где можно согреться в холодный период.

Он отмечает, что погодные условия также не способствуют активным боевым действиям: коптеры замерзают, на самолетах образуется намерзание, иногда трудно поднять определенный тип беспилотных аппаратов. Однако промерзание грунта оказывается преимуществом для применения колесной техники, поскольку болото замерзло.

"Нам несколько везет в этом плане, потому что россияне стали меньше применять авиацию, потому что, скорее всего погода тоже влияет на ее применение, и на наши головы стало меньше лететь всяких Кабов и Фабов", - рассказал майор Национальной гвардии Украины Денис Нагорный.

Наступление россиян на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал Александр Сырский указывает на активизацию российских войск на Бахмутском направлении, где продолжаются интенсивные бои вблизи Богдановки. По его словам, главная цель оккупантов - получение контроля над городом Часов Яр.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российская оккупационная армия сможет активно наступать на фронте до конца марта 2024 года.

Как сообщает Институт изучения войны, 8 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои к северу и югу от Бахмута, однако никаких подтвержденных изменений в линии фронта не зафиксировано.

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