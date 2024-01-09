УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

Алексей Тесля
9 января 2024, 14:14
Уже более 20 населенных пунктов Харьковщины находятся под огнем РФ, рассказал Олег Синегубов.
ВСУ, войска РФ
РФ возобновила штурмовые действия на востоке / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Минобороны РФ

Фиксируется усиление обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами в Харьковской области.

Уже более 20 населенных пунктов находятся под огнем РФ, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

Он уточнил, что под огнем оккупантов РФ, в частности, находится Волчанское направление.

видео дня

"Враг уничтожает гражданскую нашу инфраструктуру. Никакого отношения к нашим военным нет. Это наши дома культуры, учебные заведения и т.д. Это и Купянское направление, конечно. К примеру, населенный пункт Двуречная имеет 70% полностью разрушенной инфраструктуры. Там остаются проживать около 100 человек. И Изюмское направление. За последние сутки разрушены несколько десятков жилых домов", — сказал Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Купянском направлении, но успеха не имеют.

"Однако, сегодня штурмовые действия уже возобновились. И утром наши воины уже отражали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Сейчас успеха у них нет. Эти штурмовые атаки идут волнами, абсолютно у нас спрогнозированы. И наши ВСУ к этому готовы", - добавил Синегубов.

Ранее Олег Жданов раскрыл худший сценарий для Украины в 2024 году. Помощь со стороны США может поступать в Украину с задержкой, прогнозирует Олег Жданов.

Эксперт Михаил Жирохов считает, что после "выборов" в России в марте 2024 оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. По его словам, подготовка к наступлению уже ведется и некоторые западные аналитики рассказывают о планах России по захвату Харькова, Днепра и разделения Украины по реке Днепр.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Купянск Харьковская область война России и Украины Олег Синегубов
Реклама

Главное за день

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

15:20 Украина
Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

15:13 Мир
Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

14:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:40

От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

15:20

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

15:20

Не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке

15:13

Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

15:00

Ситуация на фронте сложная: россияне изменили тактику и начали штурм - офицер ВСУ

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
14:56

"Переняли из Сирии": военный признался, какую тактику ВСУ позаимствовали у "вагнеровцев"

14:48

Украинцев предупредили, что будут "резать" электроэнергию: где и кто под угрозой

14:47

"Не хожу сама": экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

14:31

Когда в Украине начнут отключать свет: в энергетическом комитете дали ответ

Реклама
14:28

Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

14:14

Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

14:00

Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

13:49

Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

13:47

Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегатьВидео

13:44

"Показала единение и толерантность": йога-бойфренд Лорак цинично похвалил певицу-предательницу

13:37

Хюррем из Великолепного века опозорилась пропагандистской вечеринкой для дочери

13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

12:22

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

Реклама
11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

10:45

"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

10:43

Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

10:39

В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

10:17

Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

10:16

Сколько еще армия РФ сможет наступать: назван крайний срок

09:56

Как удалить пятна с белой одежды за считанные минуты: мужчина показал чудо-средство

09:56

РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

09:42

"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи

09:32

Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024: советы модного дизайнера

09:28

Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге

08:54

Что будет, если съесть 1 кг мандаринов: доктор Габорец удивил ответомВидео

Реклама
08:39

"Страдает окружающая среда": Украина потребует от России €56 млрд евро

08:38

В Украину идет новая волна похолодания: когда мороз даст украинцам "передышку"

08:29

Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры

08:10

Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьмумнение

08:00

Китайский Новый год 10 февраля: как встречать год Дракона и что подарить близкимЭксклюзив

07:28

Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе — СМИ

06:55

Оккупанты незначительно продвинулись в районе Донецка - ISW

06:20

Только чрезвычайно способные люди найдут животное за 12 секунд: сложная загадка

06:10

О войне. Прогноз на 2024 годмнение

05:30

Невероятно простой рецепт: как приготовить вкуснейший сыр Филадельфия в домашних условиях

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять