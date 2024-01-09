Угроза захвата нескольких городов на Харьковщине: РФ пошла на новый штурм

Уже более 20 населенных пунктов Харьковщины находятся под огнем РФ, рассказал Олег Синегубов.

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РФ возобновила штурмовые действия на востоке / Коллаж: Главред, фото: 241-я ОБрТрО, Минобороны РФ

Фиксируется усиление обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами в Харьковской области.

Уже более 20 населенных пунктов находятся под огнем РФ, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

Он уточнил, что под огнем оккупантов РФ, в частности, находится Волчанское направление.

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"Враг уничтожает гражданскую нашу инфраструктуру. Никакого отношения к нашим военным нет. Это наши дома культуры, учебные заведения и т.д. Это и Купянское направление, конечно. К примеру, населенный пункт Двуречная имеет 70% полностью разрушенной инфраструктуры. Там остаются проживать около 100 человек. И Изюмское направление. За последние сутки разрушены несколько десятков жилых домов", — сказал Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Купянском направлении, но успеха не имеют.

"Однако, сегодня штурмовые действия уже возобновились. И утром наши воины уже отражали попытки врага захватить определенные территории населенного пункта Синьковка. Сейчас успеха у них нет. Эти штурмовые атаки идут волнами, абсолютно у нас спрогнозированы. И наши ВСУ к этому готовы", - добавил Синегубов.

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