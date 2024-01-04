Угроза захвата Часового Яра: в ВСУ раскрыли новые планы оккупантов

В ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска нацелились на захват города Часового Яра на Бахмутском направлении.

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Российские войска нацелились на захват города Часового Яра / коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении. Оккупанты намерены захватить Часов Яр, а в случае успеха – Донецкую область. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона. Сейчас противник активно наступает на Богдановку.

Фитьо также отметил, что украинские защитники отражают российские атаки вблизи Богдановки. Оккупанты имеют "план минимум" - выйти в направлении Часового Яра, а" план максимум " предусматривает захват всей Донецкой области.

"Каких-то успехов на этом этапе у россиян нет, наши защитники находятся в активной обороне. При лучшем случае переходят к контратаковочным действиям, улучшают свое тактическое положение, - отметил спикер. видео дня

Фитьо подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины не ведут борьбу с "армией бомжей", ведь российская армия является серьезной силой, которая имеет высокий уровень оснащения.

"Недооценивать противника нельзя. Оккупанты учатся на поле боя, несмотря на человеческие потери", - резюмировал Фитьо.

Боевые действия на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины отражают нападения российских оккупантов в районах Купянска, Сватово, Кременной и Бахмута. Однако пропагандисты России утверждают о "прогрессе" своих войск, но эти заявления не подтверждены никакими достоверными источниками. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны.

В районе Бахмута Донецкой области украинские войска продолжают отражать регулярные атаки российской армии. Основные бои происходят под Клещевкой. В сентябре этого года украинские войска освободили это село, но сейчас российские войска пытаются повторно захватить его. Об этом сообщает издание Currenttime.

Как рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, на Бахмутском направлении оккупантам не удается достичь значительных успехов. Украинские войска продолжают активную оборону и, при необходимости, переходят к контратакам.

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