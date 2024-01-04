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"Эмбарго - бессрочное": Польша продолжает запрет на импорт зерна из Украины

Руслана Заклинская
4 января 2024, 17:21
Польско-украинскую границу не откроют для украинских товаров.

'Эмбарго - бессрочное': Польша продолжает запрет на импорт зерна из Украины
Польша продолжит запрет на импорт зерна из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польско-украинская граница останется закрытой для украинских товаров. Эмбарго на украинскую продукцию будет бессрочным, пока польское правительство не решит его отменить. Об этом 4 января сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

"Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное - пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", - сказал он.

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Министр подчеркнул важность переговоров с фермерами и выразил готовность правительства удовлетворить их требования. Однако Секерский отметил, что для юридического санкционирования этих требований требуется время.

Он также пообещал учесть и выполнить требования фермеров, но одновременно подчеркнул, что любые решения должны соответствовать действующему законодательству Польши, включая законодательство ЕС.

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований считать, что то, что я обещал, не будет выполнено", - добавил Секерский.

Блокада польской границы

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, затрудняя грузовые перевозки.

Как сообщал Главред, 23 декабря на границе Украины и Польши удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика". Новое правительство Польши проводило переговоры с протестующими, которые решили прекратить блокаду по результатам переговоров.

Также во время рождественских праздников польские дальнобойщики планировали принять более строгие меры на границе в Дорогуске. Отмечалось, что только один коммерческий грузовик сможет пересечь границу каждые три часа.

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