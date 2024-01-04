'Эмбарго - бессрочное': Польша продолжает запрет на импорт зерна из Украины

Польско-украинская граница останется закрытой для украинских товаров. Эмбарго на украинскую продукцию будет бессрочным, пока польское правительство не решит его отменить. Об этом 4 января сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.
"Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное - пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", - сказал он.видео дня
Министр подчеркнул важность переговоров с фермерами и выразил готовность правительства удовлетворить их требования. Однако Секерский отметил, что для юридического санкционирования этих требований требуется время.
Он также пообещал учесть и выполнить требования фермеров, но одновременно подчеркнул, что любые решения должны соответствовать действующему законодательству Польши, включая законодательство ЕС.
"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований считать, что то, что я обещал, не будет выполнено", - добавил Секерский.
Блокада польской границы
Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, затрудняя грузовые перевозки.
Как сообщал Главред, 23 декабря на границе Украины и Польши удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика". Новое правительство Польши проводило переговоры с протестующими, которые решили прекратить блокаду по результатам переговоров.
Также во время рождественских праздников польские дальнобойщики планировали принять более строгие меры на границе в Дорогуске. Отмечалось, что только один коммерческий грузовик сможет пересечь границу каждые три часа.
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