'Эмбарго - бессрочное': Польша продолжает запрет на импорт зерна из Украины

Польско-украинскую границу не откроют для украинских товаров.

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Польша продолжит запрет на импорт зерна из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польско-украинская граница останется закрытой для украинских товаров. Эмбарго на украинскую продукцию будет бессрочным, пока польское правительство не решит его отменить. Об этом 4 января сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций.

"Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочное - пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", - сказал он. видео дня

Министр подчеркнул важность переговоров с фермерами и выразил готовность правительства удовлетворить их требования. Однако Секерский отметил, что для юридического санкционирования этих требований требуется время.

Он также пообещал учесть и выполнить требования фермеров, но одновременно подчеркнул, что любые решения должны соответствовать действующему законодательству Польши, включая законодательство ЕС.

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований считать, что то, что я обещал, не будет выполнено", - добавил Секерский.

Блокада польской границы

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, затрудняя грузовые перевозки.

Как сообщал Главред, 23 декабря на границе Украины и Польши удалось разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика". Новое правительство Польши проводило переговоры с протестующими, которые решили прекратить блокаду по результатам переговоров.

Также во время рождественских праздников польские дальнобойщики планировали принять более строгие меры на границе в Дорогуске. Отмечалось, что только один коммерческий грузовик сможет пересечь границу каждые три часа.

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