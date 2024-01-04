'План Б' существует: эксперт рассказал, получит ли Украина помощь от США

США имеют возможность оказывать помощь, а заявления о нехватке средств могут быть лишь давлением на политиков для ускорения процесса.

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Существуют ли у Украины альтернативы военной помощи США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Если в январе не удастся достичь консенсуса в Конгрессе США, то Украина может получить вооружение через другие каналы. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

Он подчеркивает, что Европа может частично компенсировать отсутствие помощи от США, но призывает не исключать других путей финансирования. По мнению Коваленко, США имеют возможность оказывать помощь, а заявления о нехватке средств могут быть лишь давлением на политиков для ускорения принятия решений.

"Что касается пакета помощи, то этот пакет является последним, по состоянию на конечный период 2023 года. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим очередные пакеты помощи уже по состоянию на 2024 год. Эта возможность финансирования еще есть у Вашингтона. Заявления о том, что США не имеют денег для новых пакетов - это давление на капиталистические холмы, на действия конгрессменов для ускорения процесса по нахождению консенсуса", - сказал Коваленко. видео дня

Он также заверил, что на самом деле существует план "Б" по помощи Украине. Его могут использовать в случае, если политические силы в США не смогут договориться.

Условно, это можно назвать "планом Б", о котором никто не говорит, якобы этого плана нет. Но "план Б" действительно существует. И его будут использовать в том случае, если республиканцы и демократы не смогут договориться. Но консенсус будет найден. Потому что это внешнеполитический вопрос США на уровне государственных интересов", - добавил он.

Военная помощь Украине от США

Напомним, Украина рассчитывает на длительную военную помощь от западных стран, считая ее неотъемлемой для защиты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у правительства нет "плана Б" для компенсации нехватки оружия и он уверен в "плане А".

Также координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби сообщил, что США прекращают предоставление военной помощи Украине до принятия Конгрессом решения о дополнительном финансировании.

Как сообщал Главред, Конгресс США должен принять закон о выделении средств на военную помощь для Украины в январе 2024 года. Если этого не произойдет, будут рассматриваться другие возможности для поддержки Киева, отметил конгрессмен Майкл Квигли.

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