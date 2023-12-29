Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

Украина не может ждать марта, нужно решить вопросы с обеспечением выплат бюджетникам и пенсионерам, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Украине нужна стабильная финансовая поддержка, нет времени ждать до марта - Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украине во избежание дальнейших проблем с выплатами денежных средств бюджетникам, нужно стабильное внешнее финансирование уже с января 2024 года. Деньги необходимы выплат бюджетникам и пенсионерам. Киев не может ждать до марта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо премьера к к Межведомственной координационной платформе доноров (MDCP, объединяющей ЕС и страны Большой семерки), глава правительства запросил экстренную встречу с международными финансовыми донорами по причине "исключительно высокой неопределенности" по вопросу бюджета на следующий год.

"Мы не можем ждать марта"

В частности, Шмыгаль сказал, что деньги для обеспечения бюджетных выплат нужны уже в январе 2024 года. Необходимо финансирование государственного сектора, выплат бюджетникам и пенсионерам.

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"Для макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получили достаточное, быстрое и прогнозируемое внешнее финансирование начиная с января 2024 года. Мы не можем ждать марта", - объяснил премьер.

Он призвал союзников сосредоточиться на поддержке неотложных нужд Украины.

"Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения о [долгосрочных] проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год", - добавил премьер-министр.

В материале также указано, что Украина может самостоятельно генерировать денежные средства на базе налоговых поступлений, а также девальвации и обращения в центральный банк. Однако такие меры считаются рискованными. Впрочем, Шмыгаль считает, что государство пойдет на такие шаги, пока не поступят деньги от международных финансовых доноров.

Запад затягивает помощь Украине

В Конгрессе США из-за противоречий между Демократической и Республиканской партией затягивается выделение Украине $61,4 млрд. Законодатели не могут договориться о пакете, который предусматривает финансирование помощи Украине, поскольку нет согласия относительно ситуации с южной границей. По мнению конгрессмена-демократа Майкла Квигли, если не будет положительного решения, Демократическая партия начнет поиск новых механизмов.

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи по причине вето со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. Он требует взамен разморозки 30 миллиардов долларов, которые ЕС выделял Будапешту. Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что несмотря на ситуацию, Киев все равно получит деньги.

Ранее США выделили Украине новый пакет помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS, боеприпасы для HIMARS, а также ракеты, патроны и снаряды для других вооружений.

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