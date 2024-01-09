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Оккупанты незначительно продвинулись в районе Донецка - ISW

Анна Ярославская
9 января 2024, 06:55
Позиционные бои продолжались в районе Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки.
ВСУ, войска РФ
Российские войска продвинулись к восточной окраине Георгиевки / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

8 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои к северу и югу от Бахмута, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Оккупантам удалось незначительно продвинуться к западу от Донецка. Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным аналитиков ISW, позиционные бои продолжались к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута в районе Хромового; и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 1307-го мотострелкового полка Территориальных войск России (6-я мотострелковая дивизия, 3-й АК) и 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й АК) безуспешно пытались захватить господствующие высоты к северо-западу от Клещиевки, атакуя северо-западнее и восточнее населенного пункта, но российские войска продвинулись к этим высотам всего на пару сотен метров.

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Бои на Донбассе - карта
Бои на Донбассе - карта / understandingwar.org

Сообщается, что российские войска атаковали:

  • возле Авдеевки;
  • к северо-западу от Авдеевки в районе Степового, Тоненького, Новобахмутовки и в двух километрах к востоку от Авдеевского коксохимического завода;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного и Первомайского;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского;
  • к юго-востоку от Авдеевки в районе промышленной зоны.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 7 января, показывает, что российские войска продвинулись к восточной окраине Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

Бои на Донбассе - карта
Бои на Донбассе - карта / understandingwar.org

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские войска начали активно атаковать город Авдеевка. За это время им не удалось добиться значительных успехов на этом отрезке фронта, а их потери были большими. До тех пор, пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города будет оставаться невозможным, считает военный эксперт Юрий Федоров.

8 января сообщалось, что российские оккупационные войска ведут штурмовые действия по всем направлениям в сторону Авдеевки Донецкой области и наносят авиаудары по городу.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что с октября в ходе активных штурмов Авдеевского плацдарма в Донецкой области россияне потеряли 411 единиц техники, а Украина - только 30.

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