ВСУ загнали оккупантов в капкан: назван плацдарм для утилизации россиян

ВСУ создали полигон для утилизации российского военного потенциала, уверен Роман Свитан.

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Роман Свитан оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

С октября в ходе активных штурмов Авдеевского плацдарма в Донецкой области россияне потеряли 411 единиц техники, а Украина только 30, рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По некоторым оценками коэффициенты потерь 1 к 10 и даже 1 к 12 – в пользу Украины, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Эксперт уверен в том, что Авдеевский плацдарм – это полигон для утилизации российского военного потенциала. Он считает, что на таких направлениях, как Авдеевка, нужно выполнять нашу основную задачу – уничтожать армию врага. Ведь противник по каким-то причинам, иногда политическим, информационным попадает в "капкан" и не может из него выйти.

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"То есть теперь они будут биться в Авдеевку до последнего россиянина, пока последний россиянин не разобьет лоб о наш рубеж", – объяснил военный эксперт.

По его словам, у Украины сейчас есть несколько подобных плацдармов: это Авдеевка, район Бахмута, район Купянска и Кременной.

"В основном нам помогает погода. Это верный, грамотный расчет нашего Генштаба. Этот русский наступательный потенциал отодвинут в худшую для наступления часть года – зиму", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее сообщалось об угрозе наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина. Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

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