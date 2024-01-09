Сколько еще армия РФ сможет наступать: назван крайний срок

После наступления РФ ситуация перейдет в руки Украины - ВСУ дадут оккупантам ответ.

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Армия РФ будет давить до конца марта, считает Иван Ступак / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российская оккупационная армия сможет активно наступать на фронте до конца марта 2024 года. Такое мнение озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Мое видение, что март, конец марта – это та точка, до которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", — сказал он в комментарии 24 каналу.

По словам Ступака, серьезных проблем у россиян с логистикой нет, однако в Херсонской области за последние полтора месяца украинские силы систематически уничтожают враждебное обеспечение продуктами, лекарствами, боекомплектами. Наибольший вред наносят именно дроны. Поэтому проблемы со снабжением и постоянными потерями силы и техники не могут, в конечном счете, не дать последствий.

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Ступак не исключает, что после президентских выборов российский диктатор Владимир Путин может объявить мобилизацию.

"Вероятнее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли она частичной или полной. С момента оглашения мобилизации до проведения подготовительного военного курса 3 – 4 месяца. То есть, что касается качественной мобилизации, то ориентировочно в июле-августе можно будет увидеть ее войска", - добавил экс-сотрудник СБУ.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ. С 2015 года – директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета. В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Наступление РФ

На Купянском направлении и под Лиманом россияне осуществили перегруппировку и доукомплектование резервов, что может свидетельствовать о подготовке нового наступления на этих направлениях.

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские оккупационные войска готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области в районе Купянска".

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что войска РФ пытаются проводить активные наступательные действия на Купянском направлении еще с октября. Враг проводит ежедневные атаки, но безуспешно.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал возможно наступление РФ на Харьков, призвав не поддаваться панике и отметив, что разведке известна ситуация на границе.

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