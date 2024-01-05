Наступление россиян начнется 10 или 15 января: эксперт назвал направление удара

По словам аналитика, россияне после перегруппировки могут начать новое наступление на Купянском и Лиманском направлениях уже 10 или 15 января.

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ВСУ ожидают нового этапа активизации россиян / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

На Купянском направлении и под Лиманом россияне осуществили перегруппировку и доукомплектование резервов, что может свидетельствовать о подготовке нового наступления на этих направлениях. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"На Купянском направлении и под Лиманом враг совершил перегруппировку и доукомплектование своих сил. Противник создал дополнительные штурмовые роты. Количество людей в этих штурмовых ротах насчитывается где-то 160. Враг планирует привлечь эти роты при поддержке техники. Под Лиманом россияне планировали начать наступательные действия 5 января, то есть сегодня. Под Купянском наступление может состояться 10 или 15 января", - пояснил Мусиенко.

По словам аналитика, из-за неблагоприятных погодных условий россияне не могли проводить свои наступательные операции на этих направлениях боевых действий.

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Мусиенко отметил, что российские войска, после того как понесли большие потери на Авдеевском направлении, были вынуждены передислоцировать свои силы. Это привело к замедлению их наступления под Купянском. Он добавил, что вероятно, россияне попытаются возобновить наступательные действия в районе Синьковки.

Что говорят в ВСУ о ситуации на Купянском направлении?

На Купянском направлении российское командование абсолютно не жалеет свои резервы и продолжает безрезультативные штурмы. Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига.

"Противник пытается атаковать. Мы провели анализ и сделали вывод относительно действий врага. Определенное время-день, два, количество атак врага насчитывается около 15. Когда враг несет значительные потери личного состава и техники, то россияне отходят, перегруппировываются, пополняют запасы личного состава, БК. В эти дни имеем количество атак, которое не превышает 3-5-7. Сейчас наблюдается такой период на Купянском направлении, потому что Силы обороны нанесли значительные потери врагу", - подчеркнула Замрига.

Она также добавила, что Силы обороны Украины на этом направлении ожидают нового этапа активизации российских оккупантов после пополнения сил противника.

"Врага довольно много. За одни сутки только нашим подразделением уничтожается до 35 человек, и более 60 являются ранеными. Русские волна за волной идут в наступление, гибнут, но снова пополняют резервы. Враг не жалеет свой человеческий резерв", - заметила Замрига.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Боевые действия на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным издания The Telegraph, российская армия может начать новое наступление возле Харькова 15 января 2024 года. Это наступление предполагает масштабную атаку на Купянск и прилегающие территории.

Российские войска пытаются захватить Синьковку под Купянском в Харьковской области и Авдеевку в Донецкой области. По данным Генерального штаба, сейчас их наступление замедлилось.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, Вооруженные силы Украины ведут позиционные бои с российскими войсками в районе Купянска, Сватово и Кременной. В то же время, они указывают на то, что пока нет информации об изменении линии фронта на этом направлении.

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