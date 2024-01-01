Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз

Россияне могут попробовать пробить коридоры и "завалить мясом" в ходе штурма, не исключил Иван Ступак.

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Иван Ступак оценил вероятность нового удара РФ / Минобороны РФ, Facebook Иван Ступак

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прокомментировал вероятность захвата оккупантами РФ новых территорий Украины.

"Мы не исключаем такой вариант, потому что в планах Российской Федерации есть высадка десанта в Одессе, есть планы захвата Днепра и Днепропетровской области, Харькова, Николаева и Херсона", - подчеркнул он в эфире канала FreeДом.

Эксперт не исключил вариант, что россияне могут попробовать пробить коридоры и "завалить мясом" в ходе штурма.

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"Я не вижу особых сложностей: есть человек - отправили, он умер, взяли ещё одного. То есть расчёт такой, что у украинцев просто закончатся патроны и закончится наша живая сила, которая может убивать оккупантов и на этом всё просто завершится. Что просто количеством они возьмут", - предупредил он.

Собеседник пояснил, что для освобождения живой силы от оборонительных боев Силам обороны возвести три-четыре линии обороны на юге и на севере.

"Это позволяет держать условно на километре не 100 человек, а 50. В то же время, если они будут пробовать штурмовать, то они будут испытывать на себе всё то, что испытывали украинские военные, штурмуя российские позиции. То есть, оборона в теории да и на практики немного проще, чем наступление. Поэтому за счёт этого Украина будет пробовать менять свою тактику на следующий период", - добавил Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак – ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Ранее сообщалось об угрозе наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина. Планы российских оккупантов по Харьковской области не ограничиваются намерениями захватить Купянск, рассказал представитель ВСУ Владимир Фитьо.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что войска РФ еще с лета пытаются занять Синьковку под Купянском, но безуспешно. Согласно его оценке, у россиян до конца года вряд ли есть перспективы на данном направлении.

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