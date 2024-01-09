Украинцев предупредили, что будут "резать" электроэнергию: где и кто под угрозой

В Украине чиновники разрешили отключать свет бытовым клиентам, но пока только тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.
Такие правила предусматривает постановление Кабинета министров №1405, напоминают в Винницаоблэнерго.
По словам чиновников, в самом конце 2023 года правительство сняло мораторий на прекращение предоставления услуг ЖКХ должникам, которые проживают:
- на неоккупированных территориях;
- там, где не идут активные боевые действия.
Кроме того, отмечается, что еще в октябре 2023 года Минэнергетики отменило действие своего указа от 13 апреля 2022 года, который запрещает и обеспечивает особые требования по отключению потребителей без согласования соответствующей военной администрации на административной территории расположения объектов потребителей, которые входят в "критическую инфраструктуру".
"В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением стало возможным осуществлять отключение электроснабжения [...]. В случае невыполнения договорных обязательств Винницаоблэнерго как оператор системы распределения, согласно требованиям, вынуждено будет провести отключение электроснабжения", – предупредили в компании.
Отключение света в Украине: что известно
Напомним, как сказали в государственной компании Укрэнерго, потребление электричества в Украине бьет рекорды. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита.
В Украине уже есть графики отключения света. Светлана Гринчук отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.
Уровень потребления электроэнергии стремительно вырос. Некоторые области Украины без света, однако, ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе.
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