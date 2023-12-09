Дефицит в электросети: в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света

В Украине хоть и есть небольшой дефицит в энергосети, однако отключений света пока не будет, заявил руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

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В Минэнерго рассказали, что дефицит энергосети пока не является критическим / УНИАН

В Украине хотя сейчас и наличествует небольшой дефицит в энергетической сети, однако отключений света пока не будет. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал руководитель Минэнерго

"Никаких отключений не происходило. Поэтому действительно, прежде всего, из-за потери генерации, похолодания и роста потребления, мы наблюдали в определенные дни дефицит", - заявил он.

Галущенко добавил, что дефицит энергосети не является критическим (и составляет около 1% потребления).

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"Здесь ключевое, что мы должны обеспечить людей светом. И в принципе, людей не должно интересовать, как мы решаем дефицит. Основное надо понимать, что отключений не было и не планируется", - подчеркнул министр.

Удары по энергетической инфраструктуре

Герман Галущенко, руководитель Министерства энергетики Украины, отметил, что российские оккупанты активно работают над уничтожением максимального количества объектов национальной энергетической системы. Управление надеется, что удастся избежать отключений электроэнергии зимой.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал на то, что Россия осуществляет разведывательные действия и старается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины.

В то же время, по информации британской разведки, оккупанты накопили достаточное количество ракет на складах, чтобы продолжать воздушные атаки по территории Украины.

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