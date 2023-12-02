Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом

Зарубежную встречу с премьер-министром Венгрии РФ могла использовать в своих целях.

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В СБУ ответили, почему Порошенко не выпустили за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Запланированную встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, российские спецслужбы могли использовать против Украины. По полученным данным контрразведки, РФ намеревалась использовать эту встречу для дестабилизации Украины. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщила Служба безопасности Украины.

"По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудит представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны", - говорится в сообщении.

Согласно данным СБУ, российские спецслужбы планировали использовать запланированную встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как инструмент для провокаций и влияния на международную арену, транслируя пророссийские нарративы через общение украинских политиков с пророссийскими представителями государств. Как известно, Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией, ведь он системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и неоднократно призывал снять санкции с России.

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"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы) рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - добавила СБУ.

Поэтому сотрудники Службы безопасности обратились в офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага. В результате руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на командировку Порошенко.

Российские ИПСО

Напомним, Россия готовит серию провокаций под названием "Майдан-3". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул активную работу Кремля в создании внутреннего "хаоса" и раскола в украинском обществе.

Также Зеленский разоблачил план кремлевского руководства о своем отстранении от должности. Он рассказал о плане дестабилизации Украины, под названием "Майдан-3", который планируют реализовать до конца 2023 года.

Кроме этого, россияне запустили ИПСО об украинском летчике, которая утверждала, что летчик Вооруженных сил Украины присоединился к российским оккупантам. Представитель ГУР, Андрей Юсов, опроверг эту информационную кампанию.

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