УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом

Руслана Заклинская
2 декабря 2023, 17:24
Зарубежную встречу с премьер-министром Венгрии РФ могла использовать в своих целях.
Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом
В СБУ ответили, почему Порошенко не выпустили за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Запланированную встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, российские спецслужбы могли использовать против Украины. По полученным данным контрразведки, РФ намеревалась использовать эту встречу для дестабилизации Украины. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщила Служба безопасности Украины.

"По замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудит представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны", - говорится в сообщении.

Согласно данным СБУ, российские спецслужбы планировали использовать запланированную встречу Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном как инструмент для провокаций и влияния на международную арену, транслируя пророссийские нарративы через общение украинских политиков с пророссийскими представителями государств. Как известно, Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией, ведь он системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и неоднократно призывал снять санкции с России.

видео дня

"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы) рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - добавила СБУ.

Поэтому сотрудники Службы безопасности обратились в офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага. В результате руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на командировку Порошенко.

Российские ИПСО

Напомним, Россия готовит серию провокаций под названием "Майдан-3". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул активную работу Кремля в создании внутреннего "хаоса" и раскола в украинском обществе.

Также Зеленский разоблачил план кремлевского руководства о своем отстранении от должности. Он рассказал о плане дестабилизации Украины, под названием "Майдан-3", который планируют реализовать до конца 2023 года.

Кроме этого, россияне запустили ИПСО об украинском летчике, которая утверждала, что летчик Вооруженных сил Украины присоединился к российским оккупантам. Представитель ГУР, Андрей Юсов, опроверг эту информационную кампанию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
СБУ Петр Порошенко ИПсО Виктор Орбан война России и Украины
Реклама

Главное за день

Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

17:33 Украина
Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

17:23 Украина
Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

16:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:33

Германия передает Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

17:33

Смертельная пьянка: в Крыму отравили водкой десятки оккупантов – детали диверсии

17:24

Порошенко не выпустили за границу: СБУ рассказала, что кроется за этим запретом

17:23

Почти 100 военных освободили из плена: Зеленский раскрыл новый формат обмена

16:48

Почти 9 тысяч оккупантов: в ВСУ раскрыли потери врага на Бахмутском направлении

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
16:37

Завянет и осыпется: эксперты назвали 3 места, куда нельзя ставить елку

16:26

Март может стать переломным моментом: Зеленский допускает изменение хода войны

16:20

Под Авдеевкой россияне расстреляли сдавшихся в плен безоружных бойцов ВСУ

16:05

После Зеленского - он следующий: астролог спрогнозировал ход военных действий в декабре и результаты выборов

Реклама
16:01

Стоять у плиты больше не надо: повар рассказала, как приготовить картофель

15:54

Мы получили не все нужное оружие, но я не могу на это жаловаться – Зеленский

15:34

Наступление на Мелитополь: бригадный генерал ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

15:33

ВСУ убили оккупанта, который был звездой клипа "Между нами тает лед"Видео

15:33

"Начало уличных боев": россияне могут начать штурм Авдеевки - офицер ВСУ

15:29

Лунный календарь 3 декабря 2023: не упустите получить интересные предложения на работе

15:27

"Закручивание гаек" необходимо: эксперт рассказал, сколько людей надо мобилизовать

15:21

ТОП-5 упражнений для начинающих: идеальная тренировка на все группы мышц домаВидео

14:41

Судьи "Мастер шеф" удивили откровенным поцелуем под елкойВидео

14:40

Мощный удар по изоляции России: Зеленский рассказал о нелегитимности Путина

14:21

"Участие должна принять вся Украина": генерал рассказал о планах ВСУ на 2024 год

Реклама
14:20

"Поражение РФ на поле боя - первый шаг к миру": Умеров назвал три задачи Украины

14:16

Что такое "манівці": языковед Авраменко растолковал колоритное словоВидео

14:09

Новый православный календарь на декабрь 2023: важные церковные праздники

13:54

В декабре ждите обманов: Влад Росс предсказал финансовые потрясения в последний месяц года

13:50

Загадка для гениев: нужно найти настоящего отца ребенка за 9 секунд

13:39

РФ изменила тактику возле Авдеевки из-за потерь: эксперт описал преимущества для ВСУ

13:37

Партизаны в Мелитополе провели новую спецоперацию: уничтожены оккупанты и техника

13:33

Киркоров снова вывел свою недовольную дочь в свет

13:28

В Китае распространяется новый тяжелый вирус: в США выступили за запрет поездок

13:03

Как отличить настоящую сметану от подделки: на что смотреть и как проверить

13:00

На Украину надвигается новый циклон: в каких областях ухудшится погода

12:56

Пойдет ли Украина на мирные переговоры с РФ: у Зеленского поставили точку

12:38

Гороскоп на завтра 3 декабря 2023: Раку - отдых, Водолею - свобода от долгов

12:38

Надо дождаться решений: как блокада границы влияет на поставку оружия

12:22

Единственный несбитый дрон попал в объект инфраструктуры на Одещине: какие последствия

11:52

Кто причастен к отравлению жены Буданова: у Зеленского назвали версию

11:41

"Мы с папой в стрессе": Зеленская рассказала про бойфренда дочери президента

11:38

Какой праздник завтра 3 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

11:23

Гороскоп на декабрь 2023: Весы - проблемы уйдут, Рыбам пора рисковать

11:15

В летнем контрнаступлении ВСУ не было прорыва: экс-глава ЦРУ назвал причины

Реклама
10:59

На ЗАЭС оборвалась электрика: сообщается об угрозе радиационной безопасности

10:48

Без антижиров и химии: как удалить липкий жир на кухне

10:47

РФ ударила ракетами по Днепру: первые подробности

10:14

Даже снимать не нужно: как заточить нож в блендере яичной скорлупой

10:08

Без этой закуски новогодний стол не выйдет: рецепт быстрых праздничных снежек с крабовых палочек

10:03

Организм скажет "спасибо": ТОП-6 самых полезных фруктов

10:00

Лютый мороз до -16: какой будет погода на Святого Николая и стоит ли ожидать снег

09:48

В ВСУ опровергли слухи о продвижении РФ на территорию Авдеевского коксохима

09:32

Нужно найти безопасный выход за 21 секунду: чрезвычайно сложная загадка

09:28

Чему следует поучиться у Киссинджерамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять