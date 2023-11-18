'Запоздалая ИПСО': ГУР отреагировало на ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов

Андрей Юсов отметил, что распространение информации о переходе лётчика на сторону России является лишь частью российской информационно-психологической операции.

https://glavred.info/ukraine/zapozdalaya-ipso-gur-otreagirovalo-na-lozh-o-perehode-letchika-vsu-na-storonu-okkupantov-10518055.html Ссылка скопирована

ГУР отреагировало на российскую ИПСО / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, facebook.com/PvkCentr

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны, Андрей Юсов, опроверг российскую информационную кампанию, которая утверждала о переходе летчика Вооруженных сил Украины на сторону российских оккупантов. Об этом Юсов сообщил "Украинской правде".

В субботу, 18 ноября, российское агентство ТАСС сообщило о том, что, по их данным, "действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону". Эту информацию якобы подтвердил летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, организовавший этот перелет.

Андрей Юсов уточнил, что это ложная информация, произнесенная российскими пропагандистами. Представитель военной разведки также подчеркнул, что эта попытка дезинформации стала ответом на массовые сдачи в плен и переход на сторону Украины российских военнослужащих, включая офицеров и пилотов с техникой.

видео дня

"Это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой," - сказал Юсов.

Источники также подтвердили, что все летчики воздушных сил и сухопутных войск ВСУ остаются на своих местах службы.

Операция "Майдан-3"

Напомним, Россия готовит серию провокаций в Украине под названием "Майдан-3". По словам Владимира Зеленского, Кремль активно работает на создание внутреннего "хаоса" и раскола в украинском обществе.

К тому же, на YouTube канале Артем Зябкин раскрыл ряд скандальных событий, охвативших Украину и точно предназначенные для радости врагов. Речь идет о языковом скандале с экс-депутатом Фарион, а также распространении фейков в отношении Залужного.

Также по данным военного обозревателя, планы Кремля направлены на продолжение дестабилизации ситуации в Авдеевке. Цель россиян заключается в реализации так называемого "плана новороссия".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.