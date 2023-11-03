"Смерть" Путина и переворот в РФ: в ГУР раскрыли, что известно о данных из Кремля

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы недавно скончался.
Информация о смерти Путина, недавно распространившаяся в сети, неправдива, заявил в интервью РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов.
"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников", - сказал он.
Вместе с тем представитель военной разведки также оценил информацию некоторых анонимных российских Telegram-каналов о том, что в России, мол, готовят госпереворот.
"Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", - добавил Юсов.
Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.
Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.
Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".
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