7 областей Украины под угрозой: эксперт спрогнозировал планы Кремля

Враг продолжает уничтожение Авдеевки. По словам военного обозревателя, цель Кремля заключается в реализации так называемого "плана Новороссия".

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Россия не ограничится Донецкой и Луганской областями: эксперт раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Цель российской оккупационной армии не ограничивается только границами Донецкой и Луганской областей. Противник уничтожает Авдеевку и намерен продолжить движение дальше. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.

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Полковник напомнил, что когда-то в 2014 году противник мечтал реализовать так называемый "план Новороссия".

"В состав этого квазигосударственного образования должны были войти 7 областей Украины, начиная от Харьковщины, далее Донетчина, Луганщина, Запорожская, Херсонская, Одесская области и Крым, Севастополь. Не сложилось у Путина так, как мечталось тогда", — говорит Селезнев.

По его словам, сейчас россияне постепенно пытаются воплотить эту миссию. Однако, он добавляет, что слушая риторику главных представителей РФ, их позиция абсолютно четкая: им хочется уничтожить Украину как государство и украинцев как составляющую мирового населения. Без полного контроля над территорией Украины Россия, мол, не может вернуться к статусу империи.

В частности, для воплощения этих задач, считает эксперт, противник готов идти на огромные потери.

"Все читали заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который говорит, что он был абсолютно уверен в том, что цифра в 150 тыс. убитых российских военнослужащих точно остановит Путина от продолжения той самой алармистской политики. Но, как видим, цифра давно уже ушла за позицию 300 тысяч, но Путин продолжает искать ресурс и возможности для того, чтобы атаковать вновь и вновь наших защитников, которые ведут бои фактически вдоль всей 1450 километровой линии боевых столкновений", — подытожил Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российские оккупанты в районе Авдеевки несколько ослабили атаки, однако, готовятся к новым штурмам.

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии подробно проанализировали ход боевых действий в Украине за последние дни. Отмечается, что оккупационные войска Российской Федерации продолжают активные атаки с повышенной интенсивностью, захватывая инициативу в Луганской и Донецкой областях.

Российские оккупанты активно пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области, используя значительное количество живой силы и военной техники. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поделился на своей странице в Facebook информацией о значительных потерях российских войск на данном направлении.

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