В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

В Министерстве энергетики рассказали, что выключать свет начнут лишь в одном случае.

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Когда в Украине начнут отключать свет / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В Украине уже составили графики отключений света. Их будут применять лишь в одном случае. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

"На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит – у нас есть возможность покрывать его за счет импорта из соседних государств", — сказала Гринчук.

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Она добавила, что страна должна быть готова к любым ситуациям и обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей.

Недавно стало известно о том, что в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода. Герман Глущенко добавил, что в ведомстве есть план "Б" с применением графиков.

Позже в "Укрэнерго" пояснили, где ждать отключений. В центральном регионе Украины из-за атаки русскими дронами повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго.

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