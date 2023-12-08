В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

В Украине уже составили графики отключений света. Их будут применять лишь в одном случае. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Она отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.
"На сегодняшний день мы не планируем введение графиков отключений той генерации, которая есть. И даже если возникает небольшой дефицит – у нас есть возможность покрывать его за счет импорта из соседних государств", — сказала Гринчук.
Она добавила, что страна должна быть готова к любым ситуациям и обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей.
Недавно стало известно о том, что в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода. Герман Глущенко добавил, что в ведомстве есть план "Б" с применением графиков.
Позже в "Укрэнерго" пояснили, где ждать отключений. В центральном регионе Украины из-за атаки русскими дронами повреждены магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго.
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