ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", - рассказал в Telegram командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
По его данным, общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек, а также 21 единица военной техники. В частности:
- 2 танка;
- 5 ББМ;
- 1 артсистема;
- 9 БпЛА;
- 2 автомобиля;
- 1 единица спецтехники.
Тарнавский добавил, что за три дня боев на Таврическом направлении бойцы ВСУ взяли в плен почти 30 оккупантов.
Подробности боев на Таврическом направлении
Как уточнили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, на Авдеевском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении ВСУ отразили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.
Война в Украине
Ранее генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге. ВСУ держат оборону и производят активные действия на разных направлениях, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Как сообщалось ранее, ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.
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