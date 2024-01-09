ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек, рассказал Александр Тарнавский.

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ВСУ сдерживают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", - рассказал в Telegram командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его данным, общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек, а также 21 единица военной техники. В частности:

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2 танка;

5 ББМ;

1 артсистема;

9 БпЛА;

2 автомобиля;

1 единица спецтехники.

Тарнавский добавил, что за три дня боев на Таврическом направлении бойцы ВСУ взяли в плен почти 30 оккупантов.

Подробности боев на Таврическом направлении

Как уточнили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, на Авдеевском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге. ВСУ держат оборону и производят активные действия на разных направлениях, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Как сообщалось ранее, ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

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