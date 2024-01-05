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Сотни оккупантов уничтожены: генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге

Алексей Тесля
5 января 2024, 12:34
ВСУ держат оборону и производят активные действия на разных направлениях, рассказал Александр Тарнавский.
Всего за сутки ВСУ ликвидировали сотни оккупантов
ВСУ отражают вражеские атаки на фронте / коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 14 авиаударов, совершил 47 боевых столкновений и 1008 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", - рассказал в Telegram командующий ОСГВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, общие потери врага за прошедшие сутки составили 470 человек и 68 единиц военной техники.

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В частности:

  • 7 танков;
  • 11 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • 20 БпЛА;
  • 14 автомобилей;
  • 2 единицы спецтехники;
  • 1 состав боеприпасов;
  • 1 важный объект противника.

Подробности боев на Таврическом направлении

Как уточняется в Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

  • Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
  • На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.
  • На Шахтерском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.
  • На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

По словам спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, российские оккупанты на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов.

"Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются, или убегают из окопов. То есть саботируют", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, враг пытается максимально нанести урон логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту.

Штупун добавил, что на Запорожском направлении россияне пытаются вернуть утраченное положение. А общие потери вражеской армии держатся на уровне 400-500 оккупантов за сутки.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ. Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

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