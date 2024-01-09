'Переняли из Сирии': военный признался, какую тактику ВСУ позаимствовали у 'вагнеровцев'

Украинские военные переняли у "вагнеровцев" тактику, которая помогает им не попадать под прицел российских дронов.

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Какую тактику украинские военные переняли от "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Когда украинские военные зашли на позиции "вагнеровцев", те не имели бронежилетов, были в обычной одежде, а их снаряжение состояло из одного автомата и двух магазинов. "Вагнеровцы" были довольно быстрыми, так как их оснащение было легким. Об этом рассказал командир разведывательного взвода 28 ОмБР Валид Ю в интервью "Украинской правде".

"Мы ловили вагнеров, брали в плен, штурмовали, они были даже без бронежилетов, это были люди в джинсах, кроссовках и спортивных куртках... И они бегали налегке по полю, но бегали очень быстро, потому что они были легкие", - сказал Валид Ю.

По словам Валида, нынешняя ситуация существенно отличается. Украинские военные почти не покидают свои нор из-за российских дронов, которые висят в воздухе и сбрасывают взрывчатку. Вооруженные силы Украины переняли тактику использования нор у "вагнеровцев".

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"Вагнера переняли это из Сирии, это такой способ обороны в пустыне, оттуда это пришло. Они там этому научились, а мы научились у них. Мы чему-то у них учимся, они чему-то учатся у нас. Так это работает", - пояснил военный.

Война в Украине

Напомним, Силы обороны Украины активно действуют на левом берегу Днепра, там удалось уничтожить значительное количество вражеской авиации. Из-за потерь в размере 30-40% оккупанты отступили для пополнения своих резервов.

Также ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что самым большим достижением Украины в войне с Россией является соотношение потерь. Потери оккупантов значительно превышают потери украинских сил, при том, что Украина была в наступлении, а Россия - в обороне.

Как сообщал Главред, на Авдеевском направлении уменьшилась активность атак и количество артиллерийских обстрелов со стороны русских войск. Очевидно, это связано с ухудшением погодных условий.

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