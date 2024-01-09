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"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

Юрий Берендий
9 января 2024, 10:45обновлено 9 января, 11:21
В Раде отметили, что российские пропагандисты создают информационный образ вокруг своих неудач, чтобы уменьшить их влияние.
'Ситуация не патовая': в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте
В России сейчас пытаются выбраться из тяжелого состояния неудачи и разгрома / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Нарратив о том, что "война в Украине зашла в тупик" продвигают российские пропагандисты для того, чтобы убедить западных партнеров не продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По его словам, продвигая подобные нарративы российская пропаганда пытается заложить в него ментальные и информационные ловушки.

"К сожалению, в них (ловушки - ред.) попадают даже некоторые уважаемые представители западной экспертной среды, не говоря уже о рядовых гражданах. Я такой вопрос отношу к категории тех, о которых говорят, что они с двойным дном", - отметил он.

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По словам Завитневича, в России сейчас пытаются выбраться из тяжелого состояния неудачи и разгрома, который вызвал болезненный синдром поражений и крах их так называемого блицкрига в 2022 году. Они также пытаются отвести внимание от неудач в своих стратегических планах на 2023 год, связанных с полной оккупацией определенных украинских областей, которые Владимир Путин поспешил объявить своими.

"Для этого они пытаются выстроить информационно-пропагандистский фасад вокруг своих неудач и направить проекцию на всего один фрагмент российско-украинской войны - наше контрнаступление во время летне-осенней кампании - с привязкой к метрам и километрам продвижения наших сил. Да, сейчас на фронте преимущественно позиционные бои. Но правильно ли будет трактовать это как победу россиян? Логика врага понятна - убедить наших партнеров, мировое сообщество в нецелесообразности продолжения помощи Украине в сфере безопасности, навязать нарратив о безальтернативности компромиссов с РФ и заставить признать в ее составе оккупированные украинские территории", - объясняет глава комитета по вопросам нацбезопасности.

Завитневич подчеркнул, что замораживание войны является для диктатора Путина стратегическим шагом, который позволяет ему накопить силы для дальнейшей оккупации Украины. Он также отметил, что Украина не является конечной целью российского военно-политического руководства.

"Следующими станут другие европейские страны", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило получение Украиной 100 гигабайт секретных данных с предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"), которое изготавливает военное оборудование и технику для войны против Украины.

Как сообщает Институт изучения войны, 8 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои к северу и югу от Бахмута, но не было подтвержденных изменений в линии фронта. В то же время, оккупантам удалось осуществить небольшое продвижение к западу от Донецка.

Сейчас в российской армии отсутствуют необходимые резервы для наступления на Харьков. Об этом сообщил военный эксперт и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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война в Украине
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