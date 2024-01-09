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"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи

Руслана Заклинская
9 января 2024, 09:42обновлено 9 января, 10:35
Объединенные Арабские Эмираты отказались предоставить Израилю финансовую помощь, которую просил Беньямин Нетаньяху.
'Обратись к Зеленскому': президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи
Президент ОАЭ предложил Израилю обратиться за помощью к Зеленскому / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайян с запросом финансовой помощи палестинским работникам, которые стали безработными. Однако президент отказал в оказании помощи и предложил обратиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

В результате атаки ХАМАС на Израиль, правительство страны приняло решение закрыть Западный берег реки Иордан. Из-за таких мер потеряли работу более 100 тысяч палестинских работников, которые находились в этом регионе, но работали в Израиле.

Поэтому Беньямин Нетаньяху попросил оказать финансовую помощь палестинским рабочим президента ОАЭ. Вместо этого, израильский лидер получил саркастический ответ, в котором Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян предлагает обратиться за помощью к президенту Украины, Владимиру Зеленскому.

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"Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян сказал, что Зеленский получает много денег от многих стран, поэтому, возможно, он сможет ему помочь", - отметили в издании.

Израильский экономический кабинет отклонил предложение Министерства обороны разрешить некоторым палестинским рабочим въезд в Израиль. Эта ситуация вызвала большую озабоченность в Израиле и США. Там опасаются, что массовая безработица среди палестинцев может привести к дальнейшей эскалации напряжения и насилия.

Отношения Украины и Израиля

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретились в Нью-Йорке. Во время встречи Нетаньяху попросил карту мира, но представленная карта оказалась устаревшей - на ней не было Украины, но был Советский Союз. Ошибку обнаружили перед встречей и карту успели убрать.

Кроме этого Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Нетаньяху о связи России с террористической группировкой ХАМАС. В ходе телефонного разговора Зеленский заявил, что Кремль оказывает поддержку террористам в проведении операций, включая помощь ХАМАСу.

Также нападение ХАМАС на Израиль ухудшило отношения между премьер-министром Израиля и президентом РФ. Ранее они поддерживали тесную связь даже во время нападения России на Украину и сотрудничества с Ираном. Но Путин не выразил соболезнования из-за гибели более 1300 израильтян, что стало причиной раскола.

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху новости Израиля
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