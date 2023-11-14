В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

Израильский министр заявил, что Гутерришу не место среди руководства ООН.

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Израиль не устраивает позиция Гутерриша / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в том, что тот недостаточно сделал для урегулирования ближневосточного конфликта и своими заявлениями часто подыгрывал террористам ХАМАС.

"Гутерриш не заслуживает быть главой ООН", - цитирует слова министра агентство Reuters.

Коэн подчеркнул, что Гутерриш должен был сделать четкое послание по поводу войны в Израиле.

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"Я думаю, что Гутерриш, как и все свободные страны, должен сказать ясно и громко: освободите Газу от ХАМАСа. Все говорили, что Хамас хуже, чем ИГИЛ. Почему он не может этого сказать?" - поинтересовался глава МИД.

Ранее Гутерриш заявлял, что что-то "не так" с военной операцией Израиля в секторе Газа. Генсек сослался на число погибших в Газе, которое превышает число погибших во время кровавого нападения ХАМАСа на израильских гражданских.

Коэн, в частности, заметил беспомощность международных организаций при эвакуации заложников из сектора.

"Я думал, что минимум Красный Крест сопроводит заложников; хотя бы они получат подтверждение, что те живы; минимум - они хоть бы передадут лекарства заложникам", - обратился министр.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС прорвали границу и вторглись в Израиль, устроив настоящую бойню в приграничных районах и захватив среди гражданских заложников.

После чего правительство Израиля объявило о состоянии войны, а Армия обороны начала зачистку террористов и вскоре вернула под свой контроль все ранее захваченные ХАМАСом окрестности.

27 октября Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильская армия продолжает бомбить Газу, а местных призывает эвакуироваться на юг.

Отдельно стоит вопрос возвращения заложников, среди которых есть граждане разных стран, в том числе США и Украины. СМИ писали, что ради освобождения американцев Вашингтон даже готов отправить в сектор свои войска.

Многие политики и эксперты соглашаются, что Россия использует ситуацию в Израиле в своих целях: на фоне международной суматохи войска РФ пошли в новое наступление на востоке Украины.

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