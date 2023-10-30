Немку Шани Лук зверски убили боевики ХАМАС: смерть подтвердила мать

Мать 22-летней немки Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь мертва. Затем смерть девушки подтвердил президент Израиля.

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22-летняя Шани Лук погибла от пыток ХАМАСа / коллаж Главред, фото соцсети Ш.Лук

Немка Рикарда Лук, мать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, которую похитили и пытали боевики палестинской группировки ХАМАС, заявила, что ее дочь мертва. Об этом сообщает немецкий портал RTL.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", — сказала убитая горем женщина.

Как пишет другой немецкий портал NTV, смерти дочери Рикарде Лук сообщили солдаты ЦАХАЛа (израильской армии).

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Как заявил президент Израиля Ицхак Герцог, террористы ХАМАСа обезглавили несчастную девушку, пишет Bild. И ее тело удалось опознать с трудом и совсем недавно.

"Мне очень жаль, но я должен сообщить, что убийство и гибель Шани Лук подтверждены. Найден ее череп. Это значит, что эти варварские, садистские животные просто обезглавили ее, когда атаковали, пытали и убивали израильтян. Это великая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования ее семье", — рассказал Герцог.

По словам президента Израиля, тела еще 40 жертв недавней атаки ХАМАСа так и не идентифицированы, поскольку они подверглись самым жестоким пыткам.

Позиция Ирана по войне Израиля и ХАМАС

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа. Есть опасения, что боевые действия могут начаться на севере Израиля на границе с Ливаном. При таком сценарии израильское государство могут атаковать террористы Хезболла при поддержке Ирана.

Иран поддерживает боевиков ХАМАС в войне против Израиля. По данным американского портала Axios, Тегеран может прямо или косвенно вмешаться в войну в том случае, если ЦАХАЛ пойдет на расширение масштабов своей военной операции в Газа.

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа вечером, 27 октября. Израильские войска усилили атаки Газы и призвали местное население эвакуироваться на юг.

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