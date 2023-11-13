Израиль взял под контроль Сектор Газа, террористы в панике убегают - Минобороны

После взятия Сектора Газа под контроль, ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа.

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ЦАХАЛ взял Сектор Газа под контроль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Израильская армия взяла контроль над Сектором Газа и движется к полному захвату города Газа. Террористы полностью потеряли контроль и пытаются сбежать на юг. Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант, сообщает The Times of Israel.

Он также добавил, что ЦАХАЛ наступает "в соответствии с планами и выполняет задачи со смертельным исходом".

"Нет ни одной силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству", - сказал Галлант.

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Министр рассказал о том, что в последние дни израильские военные также активизировали уничтожение туннелей ХАМАС. В то же время он намекнул на то, что не стоит спрашивать о сроках уничтожения террористов, ведь исходит должен быть один.

"У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", - сказал Галлант.

Война в Израиле

14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

Напомним, вечером 27 октября Вооруженные силы Израиля приняли решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжая атаковать город. Чтобы не допустить потерь среди местного населения, их призвали эвакуироваться на юг.

Недавно повстанцы-хуситы из Йемена атаковали Израиль с помощью ракет и беспилотников. Это уже третья атака со стороны хуситов против Израиля с начала военного конфликта с ХАМАС. Растет общее беспокойство по поводу того, что эта война может распространиться на новые фронты.

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