Йемен атаковал Израиль ракетами: война может распространиться на новые фронты

Впервые в истории Израиль применил систему Arrow для перехвата баллистических ракет с начала войны.

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Йемен атаковал Израиль / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Представитель вооруженных сил Йемена генерал Яхья Сарие Ану сообщил, что йеменские повстанцы-хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками.

"Наши Вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большого количества беспилотников с различных целей в Израиле. Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится", - отметил генерал в Twitter.

Что известно о ситуации в Израиле

Армия обороны Израиля подтвердила атаку йеменских повстанцев-хуситов и сообщили об отражении вражеских целей. Израильские военные заявили, что они перехватили баллистическую ракету дальнего радиуса действия класса "земля-земля" и две крылатые ракеты, которые были выпущены повстанцами-хуситами в Йемене, передает издание Ахиоѕ.

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Журналисты напомнили, что это было третье нападение хуситов с начала войны между Израилем и ХАМАС. Растет обеспокоенность тем, что война может распространиться на новые фронты.

Отмечается, что впервые в истории Израиль применил систему Arrow для перехвата баллистических ракет с начала войны.

"Системы обнаружения ВВС Израиля следили за курсом ракеты, и она была перехвачена в наилучшее оперативное время и в месте. Все угрозы были перехвачены за пределами израильской территории и ни одного входа на территорию Израиля обнаружено не было", - прокомментировали в армии обороны Израиля.

Напомним, что Иран пригрозил Израилю войной. В Иране обвинили Соединенные Штаты в поддержке Израиля и заявили, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке – ответ Тегерана Вашингтону.

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Армия обороны Израиля продолжит атаковать Газы и окрестности города и призывает местных жителей эвакуироваться на юг, сказал представитель ЦАХАЛ.

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