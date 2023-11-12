'Вагнеровцы' снова в Украине: стало известно, куда перебросили наемников Пригожина

Вероятно, большая часть ЧВК перешла в состав Росгвардии, говорится в заявлении британской разведки.

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Новую структуру "Вагнера" возглавляет сын Пригожина Павел / коллаж Главреда. Фото: скриншот, росСМИ

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" снова в Украине. Украинское подполье фиксирует их присутствие в оккупированном Скадовске.

Как сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС), вблизи города россияне развернули лагерь, в котором находятся экс-вагнеровцы.

По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не обеспечивают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. В частности, бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты.

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Сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется по дальнейшему применению бойцов.

Какова судьба "Вагнера" после гибели Пригожина

Сегодня днем, 12 ноября, британская разведка сообщала о возобновлении активного рекрутинга в состав ЧВК.

Отмечалось, что крупные элементы ЧВК "Вагнера" вероятно были ассимилированы в командную структуру Росгвардии. Возглавляет ее сын бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел.

Другие бойцы, возможно, присоединились к ЧВК "Редут", которая, согласно расследованию "Радио Свободы", насчитывает в общей сложности 7 тысяч человек.

"1 ноября 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики" Вагнера "вошли в состав чеченского спецподразделения"Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату", - пишет разведка.

Гибель Пригожина

Самолет с командным составом ЧВК "Вагнер" упал 23 августа в Тверской области. Сообщалось, что среди погибших был также владелец наемников Евгений Пригожин.

На Западе считают, что самолет был подбит ракетой класса "земля-воздух", что косвенно подтверждает подозрения боевиков о сбитии самолета Пригожина российской ПВО.

Путин подтвердил смерть Пригожина только через сутки. Он отметил, каким тот был "талантливым", а также язвительно выразил соболезнования семьям погибших.

В сентябре в ВСУ утверждали, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

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