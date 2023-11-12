На это способны единицы: только гении найдут бабочку среди собак за 6 секунд

Бабочка спряталась среди группы собак, но она очень хорошо замаскирована. Только 1% людей могут решить эту сложную головоломку за 6 секунд.

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Сможете ли вы найти бабочку среди собак за 6 секунд? / Коллаж Главред, фото: Brightside, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ сохранить здоровье мозга. Они бросают вызов вашим когнитивным навыкам, таким как зрительно-пространственное мышление, кратковременная память и решение проблем.

Эта оптическая иллюзия создана для того, чтобы бросить вызов вашей внимательности к деталям, навыкам решения проблем и способности мыслить нестандартно. Чтобы добиться успеха, вам нужно сосредоточиться на изображении и позволить своему разуму свободно путешествовать.

Если вы можете найти бабочку за 6 секунд или меньше, вы принадлежите к элитной группе людей с исключительным интеллектом, пишет jagranjosh.

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Сможете ли вы найти бабочку среди собак за 6 секунд? / фото: Brightside

Бабочка спряталась среди группы собак, но она очень хорошо замаскирована. Чтобы заметить его, вам нужно будет использовать периферийное зрение и искать что-то, что находится не на своем месте.

Вы нашли бабочку? Если вы сможете заметить бабочку в течение 6 секунд, то можете гордиться собой. Вы принадлежите к избранной группе людей с высоким интеллектом и острым зрением на детали.

Не удалось найти бабочку? Если вы все еще ищете, посмотрите ответ ниже.

Правильный ответ / фото: Brightside

Если вам понравилась эта головоломка, предлагаем вам проверить свои силы еще раз. Только люди с высоким IQ могут разрешить эту оптическую иллюзию. Только 3% людей могут заметить колокольчик, спрятанный среди ключей на картинке за 11 секунд.

Также, Главред рассказывал о безумной оптической иллюзии. Попробуйте найти цифру "5", спрятанную среди группы букв английского алфавита" S " на рисунке. Только люди с высоким IQ могут найти цифру " 5 " за 11 секунд.

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