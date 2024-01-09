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До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

Анна Ярославская
9 января 2024, 11:00
Намерения добиться "новых побед" перед выборами у Путина есть, но неизвестно, получится ли их реализовать.
Алексей Мельник, Путин, ВСУ
Алексей Мельник раскрыл планы Путина до выборов в марте / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, УНИАН, скриншот

Российскому диктатору Владимиру Путину нужны "новые победы" перед президентскими выборами. Поэтому он хочет присоединить еще две украинские области. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, в стране-агрессоре понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ.

"Таким волюнтаристским решением Путин по сути создал "оккупированные территории", если отталкиваться от российских законов. Сегодня в РФ появились "оккупированные территории", чего не было до 2022 года. Они уже не раз объявляли юг Украины и Харьковскую область "исконно русскими" и говорили о создании так называемой буферной зоны, просто еще не предпринимали попыток формализации", — сказал эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

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Мельник считает, что намерения добиться "новых побед" перед выборами у Путина есть, но неизвестно, получится ли их реализовать.

"Итак, намерения такие есть. Есть ли у России для этого силы, будет ли это позволено России — большой вопрос", — добавил военный эксперт.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Выборы в России

8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году.

Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборы на временно оккупированных территориях.

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что выборы президента, запланированые на март 2024 года, нужны Владимиру Путину для того, чтобы получить легитимность на международной арене.

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