Жданов объяснил, зачем Путин устраивает в РФ "цирк с выборами"

Выборы в России - это политика. Причём не столько внутренняя, сколько внешняя.

https://glavred.info/world/zhdanov-obyasnil-zachem-putin-ustraivaet-v-rf-cirk-s-vyborami-10530857.html Ссылка скопирована

Олег Жданов считает, что Путину на выборах "даже рисовать ничего не надо" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В марте 2024 года в России планируют провести выборы президента. И хотя их результат очевиден уже сейчас, Владимиру Путину они нужны для того, чтобы получить легитимность на международной арене. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это политика, причём не столько внутренняя, сколько внешняя. Путину не нужно даже "рисовать" результаты, поскольку у него и так больше 70% поддержки населения", - сказал Жданов.

"Посмотрите, насколько путинский режим сломал сознание россиян: они же убеждены, что царь хороший, бояре - плохие. В преддверии конференции был шквал обращений к Путину а-ля "Батюшка-царь, помоги, мы замерзаем, и у нас высокие цены". Одним словом, Путину ничего "рисовать" не надо", - добавил он.

видео дня

По словам военного эксперта, "цирк с выборами нужен только для того, чтобы у Путина была легитимация".

"В большей мере эта легитимация ему нужна на международной арене: он хочет показать мировым лидерам, что его избрал народ, а потому мир обязан с ним считаться и разговаривать. Мол, вы же играете в демократию, а потому обязаны говорить с тем, кого избрали демократическим путём. Так что это цена престижа на международной арене, это легитимность", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Выборы в России

8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году.

Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

Ранее Россия решила привлечь оккупированные регионы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и к региональным выборам, состоявшимся в сентябре 2023 года. Разведка Британии отмечает, что как и тогда, выборы президента России там не будут ни свободными, ни честными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.