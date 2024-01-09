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Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге

Юрий Берендий
9 января 2024, 09:28
Эксперт делает вывод, что под давлением Сил обороны Украины россияне могут отступить на третью линию обороны на юге, таким образом потеряв Скадовск.
Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге
Россияне отводят часть войск с левого берега Днепра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают боевые операции на левом берегу Днепра. В последние дни на этом направлении было зафиксировано значительное уничтожение вражеской авиации, что привело к меньшей эффективности действий противника из-за отсутствия воздушной поддержки. Об этом в эфире 24 канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, эти события привели к неблагоприятному развитию ситуации для 18-й общевойсковой армии России на этом направлении. Они вынуждены были отступить для пополнения своих резервов из-за значительных потерь в размере 30-40%. Оккупанты на этом отрезке фронта страдают от нехватки поставок с территории России больше всего, поскольку это их самая отдаленная точка от страны-агрессора.

"Это полностью ощутила на себе 18-я российская армия, которую сейчас пытаются поддержать десантными войсками. Однако даже эти десантники могут выдержать лишь несколько дней, возможно, недель, после чего их также придется отводить", - рассказал Свитан.

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Он добавил, что в будущем противнику придется отступить под давлением на третью линию обороны, известную как "линия Суровикина", которая находится в 15-20 километрах от Скадовска. Сейчас россияне еще не приняли такого решения, поскольку это позволит ВСУ развернуться на левом берегу, создать оперативный плацдарм и ожидать достаточного количества авиации для дальнейшего наступления в сторону Крыма.

Он делает вывод, что при отступлении на эту линию обороны россияне потеряют Скадовск, который окажется под непосредственным огневым контролем артиллерии украинских сил обороны.

"Поэтому сейчас россияне в раздумьях, но думать они будут недолго, как только на левый берег пойдет достаточное количество нашей техники, они быстро примут это решение и откатятся примерно к Скадовску. Но стоит помнить, что такие действия ВСУ будут происходить только при наличии достаточного количества сил, средств и авиации. Без них это направление лучше не трогать, ведь это обернется угрозами уже для украинской армии", - пояснил военный эксперт.

Свитан убежден, что на юге сейчас основная задача для ВСУ – это выход на переправу в районе Крыма – на Перекоп и Чонгар.

Он считает, что маркером начала активных боевых действий на юге будет уход россиян из Кинбурнской косы, именно после этого начнется форсирование Днепра и активные действия украинских сил обороны.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются выбить Силы обороны Украины из левобережья Херсонской области. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что сначала для этого они усилили штурмовые действия на суше и использовали небольшие пешие группы, которые действовали при поддержке бронетехники. Однако оккупанты понесли значительные потери в бронетехнике, поэтому активизировали свою авиацию на левобережье Херсонщины.

Разрушительные удары Сил обороны Украины по трем боевым самолетам РФ Су-34 повлияли на операции оккупантов на левом берегу Днепра. Об этом говорится в сводные разведки Министерства обороны Великобритании.

Морские пехотинцы на левом берегу Днепра в Херсонской области по-прежнему, удерживают плацдарм и проводят атаки. Однако ожидать мгновенного прорыва и освобождения территории не стоит. Это будет долгая и сложная борьба. Об этом заявил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

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