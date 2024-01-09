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Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры

Юрий Берендий
9 января 2024, 08:29
В Белом доме отметили, что Украине нужен технологический рывок для улучшения динамики боевых действий в пользу ВСУ.
Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры
В Белом доме провели встречу с производителями оружия / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Представители Белого дома провели встречу в понедельник с примерно десятком руководителей венчурных фирм, технологических и оборонных компаний с целью увеличения заинтересованности администрации Байдена в поддержке обеспечения Украины самым современным американским оборудованием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Белого дома.

"Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как противодействовать поступающим беспилотным летательным аппаратам, а также на решении проблемы разминирования", - сообщил один из должностных лиц во время телефонного разговора после пятичасовой встречи с группой журналистов.

Отмечается, что на встрече присутствовали около 12 руководителей американских компаний, работающих в сфере технологической и оборонной промышленности.

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Председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан созвал эту встречу, чтобы настоять на "усилении внимания к помощи Украине в преодолении этих ключевых технологических вызовов, которые, как они определили, тормозят их прогресс и динамику на поле боя", - сказал второй представитель администрации.

Ключевые члены Совета национальной безопасности встретились с руководителями компаний Fortem Aerospace, компаний оборонных технологий, таких как Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, а также с производителем дронов Skydio, которые были приглашены в Белый дом, среди прочего.

Джейк Салливан присутствовал по крайней мере на части мероприятия, так же как его заместитель Джон Файнер, руководивший частью встречи, сообщил один из чиновников.

Представители администрации заявили, что встреча в понедельник дала им возможность узнать о новых возможностях из более глубокого среза американской промышленности в надежде на то, что правительство может способствовать использованию этих инноваций в Украине.

Они подчеркнули, что любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без дополнительного пакета помощи на сумму более 100 миллиардов долларов, который призвал принять президент Джо Байден, включая около 50 миллиардов долларов новой помощи безопасности для Украины в борьбе с Россией и 14 миллиардов долларов для Израиля в войне с ХАМАСом в Газе.

Официальные лица также отметили, что эти усилия не связаны с декабрьским соглашением об ускорении совместного производства вооружений и обмена данными между США и Украиной.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в конце 2023 года США предоставили Украине новый пакет помощи. В Пентагоне подчеркнули, что переданные ресурсы поддержат самые актуальные потребности Украины, позволяя ей защитить свой суверенитет и независимость.

В Госдепе заявили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов, однако планируют помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить и закупать вооружение.

США могут прекратить поставки ракет для системы Patriot, отмечая, что каждая ракета-перехватчик может стоить от 2 до 4 миллионов долларов. Выделенные средства на помощь Украине уже почти исчерпаны, но Украине все еще нужно это вооружение.

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новости США военная помощь
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