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Белый дом готовит важное решение: сенатор-демократ рассказал о помощи для Украины

Юрий Берендий
10 декабря 2023, 21:25
По словам сенатора, двухпартийная группа, которая занимается поиском компромисса между республиканцами и демократами достигла определенного прогресса.
Белый дом готовит важное решение: сенатор-демократ рассказал о помощи для Украины
Белый дом готовит важное решение / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, УНИАН

Белый дом планирует усилить взаимодействие с американскими законодателями, попытавшись заключить двухпартийное соглашение, которое будет включать в себя предоставление военной помощи Украине и Израилю, параллельно с укреплением безопасности границ США. Такую позицию высказал сенатор-демократ Крис Мерфи, главный переговорщик от Демократической партии, которого цитирует агентство Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться значительными изменениями в сфере безопасности границ США.

Сенаторская двухпартийная группа, пытающаяся достичь компромисса, добилась небольшого прогресса менее чем за неделю до начала рождественских каникул в Конгрессе США.

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"Белый дом собирается быть более активным на этой неделе", – заявил сенатор Крис Мерфи в эфире телеканала NBC News.

Он отметил, что важно выяснить, подпишет ли Джо Байден какую-либо перспективную сделку.

Мерфи считает, что текущие требования республиканцев о безопасности границ необоснованны, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Министерстве обороны США отметили, что осталось 5,9 миллиарда долларов для военной помощи Украине.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил возмущение возможным прекращением поддержки Украины и предупредил, что это может создать опасную ситуацию, где Россия получит возможность действовать безнаказанно. Блинкен призывает не допустить поражения Украины, поскольку это может открыть двери агрессии России по всему миру.

Также Белый дом предупредил Конгресс о чрезвычайной необходимости в решении по помощи Украине. Однако лидер республиканцев в Сенате, Митч Макконнел, объявил о планах своей партии голосовать против предоставления дополнительной поддержки Украине и Израилю.

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новости США военная помощь
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