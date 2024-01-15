Что на самом деле значат сигналы Путина о мирных переговорах: в ГУР дали ответ

Любые переговоры дают России время на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов.

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В ГУР прокомментировали "сигналы" Путина о готовности к переговорам с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот, МО РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для Украины неприемлемы условия завершения войны, которые исходят из Кремля.

"Намерения Путина очевидны – это контроль над нашей территорией и ее полная оккупация. И когда идут любые разговоры о том, что враг готов к переговорам, мы должны понимать, что условия России не приемлемы нашему государству", - сказал Скибицкий в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, "мирная" риторика Москвы в большинстве своем направлена на страны Запада и Глобального Юга – что они якобы согласны остановиться и начать переговорный процесс.

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"Но что говорит Россия о наших оккупированных территориях? Следующее – любые переговоры дают время России на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов, чтобы продолжить агрессию. И это мы видим еще с 2014 года – ничего здесь не изменилось", - объяснил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что стратегическая цель РФ одна: "Мы должны освободить все наши оккупированные территории".

Переговоры России и Украины

Страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины, считают аналитики Института изучения войны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию от захвата новых украинских городов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отстранение от власти Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Они могут состояться только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины.

Тем временем издание Politico писало о том, что американские и европейские чиновники пытаются изменить стратегию поддержки Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров с РФ.

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