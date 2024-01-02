У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

Михаил Подоляк обхяснил позицию ОП в вопросе вероятности проведения мирных переговоров с РФ.

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Михаил Подоляк оценил вероятность переговоров с Кремлем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров с РФ в случае ликвидации диктатора Владимира Путина.

Отстранение от власти Владимира Путина не является основанием для начала переговоров, они могут состояться только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины, подчеркнул он в интервью УНИАН.

"Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат. Не факт, что они (переговоры ред.) будут, но (есть — ред.) субстрат — по крайней мере, вы вышли, то есть факт агрессии закончился", — говорит представитель ОП.

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Вместе с тем он уверен, что после вывода войск РФ с территории Украины с Москвой могут быть переговоры о наказании за совершенные военные преступления и возмещении причинённого ущерба.

"Вступать в переговоры, когда убийцы находятся на твоей территории, ну это как-то странно… То есть он (враг – ред.) достиг определенной цели, но не всех целей. Но это значит, что он будет стремиться их дальше достигать. Почему? Потому что ответственности у России не будет. Если она остается на оккупированных территориях, ответственность у нее не наступает. Она будет везде говорить: "Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну", – добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом. Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

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