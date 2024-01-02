УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

Алексей Тесля
2 января 2024, 09:51
Михаил Подоляк обхяснил позицию ОП в вопросе вероятности проведения мирных переговоров с РФ.
У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина
Михаил Подоляк оценил вероятность переговоров с Кремлем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров с РФ в случае ликвидации диктатора Владимира Путина.

Отстранение от власти Владимира Путина не является основанием для начала переговоров, они могут состояться только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины, подчеркнул он в интервью УНИАН.

"Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат. Не факт, что они (переговоры ред.) будут, но (есть — ред.) субстрат — по крайней мере, вы вышли, то есть факт агрессии закончился", — говорит представитель ОП.

видео дня

Вместе с тем он уверен, что после вывода войск РФ с территории Украины с Москвой могут быть переговоры о наказании за совершенные военные преступления и возмещении причинённого ущерба.

"Вступать в переговоры, когда убийцы находятся на твоей территории, ну это как-то странно… То есть он (враг – ред.) достиг определенной цели, но не всех целей. Но это значит, что он будет стремиться их дальше достигать. Почему? Потому что ответственности у России не будет. Если она остается на оккупированных территориях, ответственность у нее не наступает. Она будет везде говорить: "Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну", – добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом. Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Удар РФ по Киеву: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Удар РФ по Киеву: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

10:43 Украина
Ракеты шли после дронов: в ВСУ раскрыли, чем и как РФ ударила по Украине

Ракеты шли после дронов: в ВСУ раскрыли, чем и как РФ ударила по Украине

10:26 Украина
У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

09:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:43

Удар РФ по Киеву: силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

10:36

Пожары в жилых домах и пострадавшие: в МВД озвучили детали вражеской атаки по Киевщине

10:26

Ракеты шли после дронов: в ВСУ раскрыли, чем и как РФ ударила по Украине

09:56

Гороскоп на январь 2024: Львам пора наводить порядок, Девам - избавление от рутины

09:51

У Зеленского прояснили вопрос насчет переговоров с РФ в случае ликвидации Путина

Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертваРакетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва
09:49

27 пострадавших в больнице, один человек погиб: результаты ракетной атаки по Киеву

09:27

Россия рекордно бьет по Киеву "Кинжалами": их практически невозможно сбить

09:11

Ударят морозы до -15: синоптик назвала дату резкого похолодания

08:50

Гороскоп на завтра 3 января 2024: Весам - перемены к лучшему, Рыбам - просить о помощи

Реклама
08:18

РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы

08:10

РФ атаковала Харьков "Кинжалами": 40 пострадавших, 1 погибший

08:05

Оккупанты бьют ракетами по Киеву: часть столицы осталась без света и воды

06:51

Ночью РФ атаковала Украину дронами, вспыхнули пожары: что известно

06:37

Куда на самом деле целятся оккупанты своими ракетамимнение

06:16

РФ запустила по Украине крылатые ракеты, объявлена тревога: что известно

03:30

ВСУ загнали оккупантов в капкан: назван плацдарм для утилизации россиян

02:40

Красотка-дочь Касселя и Белуччи побаловала фанатов свежими фото з бойфрендом

01:24

Будут как новые: как правильно вывести пятна со скатертей и не повредить их

01 января, понедельник
23:45

"Касается всех": Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации

23:26

Можно есть шоколад и пить кофе: 25 продуктов, которые выведут вас с новогоднего похмелья

Реклама
23:00

Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как пережила измены мужа

22:58

"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

22:07

Публично ссорились: Лопес и Аффлека поймали папарацци на дорогом курорте

21:41

Угроза захвата Днепра и Одессы: РФ нацелилась на новые территории – прогноз

21:27

Каких последствий стоит ждать от закона о мобилизации: прогноз эксперта

21:10

Китайский гороскоп на январь 2024: кому из знаков зодиака первый месяц года придется по душе

20:56

"Были попадания": Зеленский назвал пострадавшие от "прилетов" области Украины

20:17

Ксения Мишина показала сногсшибательный образ в красно-черных тонах

20:00

Будет намного легче: как быстро избавиться от тошноты

19:49

Скандальный салют во время тревоги в новогоднюю ночь запустил россиянин: его нашли

19:49

Уничтожены люди замглавы АП Путина: детали удара по оккупантам в Донецке

19:22

Лунный календарь 2 января 2024 года: какое событие может обернуться против вас

19:16

Прогнозы на 2024: у нас появятся дальнобойные ракеты и аналоги шахедовмнение

18:46

"Как зомби едут": РФ перебросила резервы и пошла на штурм важного узла на востоке

18:28

Оккупанты ударили по жилому дому в Сумах 1 января: подробности о трагедии

18:02

"Сдвиг линии фронта": Коваленко раскрыл об угрозах во второй половине 2024 года

17:59

Бан на счета и банковские карточки: эксперт оценил подход к борьбе с уклонистами

17:57

Что нужно делать со старым кошельком: как не навлечь на себя нищету

17:51

Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

17:37

"Переломный момент на фронте": эксперт раскрыл, как F-16 будут освобождать оккупированные территории

Реклама
17:30

Даже не поздравил: что Путин придумал на Новый год для своих граждан

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять