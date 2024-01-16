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"Придурки": Путин заныл о переговорах с Киевом и цинично оскорбил украинцев

Алексей Тесля
16 января 2024, 18:26
Владимир Путин снова прибегнул к тактике угроз и откровенного шантажа.
'Придурки': Путин заныл о переговорах с Киевом и цинично оскорбил украинцев
Владимир Путин опустился до оскорблений / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин снова завел старую шарманку насчет переговоров с Украиной.

Он заявил, что если бы власти Украины не отказались от переговоров с РФ, то "уже бы все закончилось". Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с главами муниципальных образований, сообщают российские пропагандисты.

"Придурки, давно бы все закончилось", — не моргнув глазом заявил российский диктатор.

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При этом хозяин Кремля снова прибегнул к тактике угроз заявив, что если политика Украины не изменится, украинской государственности якобы может быть нанесен невосполнимый удар.

Путин также цинично добавил, что на "украинскую самостийность" никто никогда не покушался. По его мнению, "жителям Украины закомпостировали мозги".

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина. За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

Ранее Зеленский заявил о том, что диктатор Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами. "Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее в ГУР рассказали о том, что Путин "хочет" захватить всю Украину. Россия не стремится к реальным переговорам с Украиной, задача Сил обороны – освободить все оккупированные территории, сказал Вадим Скибицкий.

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Владимир Путин новости Украины война России и Украины
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