"Путин, его дети и внуки не будут спокойно отдыхать": жесткое заявление Зеленского

За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

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Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Владимир Путин не будет "спокойно отдыхать и в этом мире, и в другом", сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ни его дети, ни его внуки. Да, мы не террористы, и поэтому это будут уголовные судебные процессы, и обязательно будет ответственность", - сказал он.

"Ответственность должна быть, потому что после этого террора придут другие повторения, автократии, агрессии. Значит, так можно, если нет никаких последствий", – сказал Зеленский.

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Он уточнил, что говорит "о справедливости, а не о возмездии. А справедливость должна быть в приговорах. В конкретных годах и в конкретных местах, где они должны провести долгий, очень верю в справедливость, долгий многолетний отпуск".

"Моральный дух удерживает желание украинцев быть свободными. И за свободу, и за права людей, и за свой выбор, как ты хочешь жить, кого ты хочешь выбирать, кого ты хочешь любить, где хочешь отдыхать. Вот за этот выбор , именно за свободу и сражается украинский народ", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о том, что диктатор Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами. "Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленскому передали послание от Байдена. Делегация США привезла президенту Зеленскому в Давос послание от президента США Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне, пишет Bloomberg.

В Белом доме ранее сообщили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки оккупантов по Украине усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить.

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