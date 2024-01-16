Зеленскому передали послание от Байдена: в США сделали знаковое заявление – СМИ

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и США.

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Владимир Зеленский в Давосе / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которой обсуждалось дальнейшее двухстороннее сотрудничество между государствами в оборонной сфере.

"Содержательная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Глава украинского государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украине.

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Блинкен, в свою очередь, пообещал сохранить поддержку Украины со стороны США, поскольку переговоры в Конгрессе об утверждении пакета помощи зашли в тупик.

"Мы полны решимости сохранить нашу поддержку Украине и очень тесно сотрудничаем с Конгрессом. Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", - заявил он, сообщает Le Monde.

Зеленский получил послание от Байдена

Делегация США привезла президенту Зеленскому в Давос послание от президента США Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне, пишет Bloomberg. Как сообщает информагентство, посланником стал участник американской делегации – советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Подчеркивается, что Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими захватчиками: от нападения к обороне. Уточняется, что контрнаступление Украины не принесло ожидаемых результатов, что "разочаровало Вашингтон, который призывал Киев выбрать другую тактику".

В материале подчеркивается, что наступать всегда труднее, чем обороняться, а оккупанты РФ "слишком хорошо окопались" – "украинцы потеряли слишком много солдат и израсходовали слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны".

Bloomberg отмечает, что Украина располагает меньшими ресурсами, чем страна-агрессор, а до прошлого года она получала щедрую поддержку от США и других западных союзников, однако сейчас этот поток ослабевает.

"Конечно, Украина должна наращивать собственное производство боеприпасов, но это легче сказать, чем сделать, пока российские ракеты падают на ее заводы", — добавили авторы материала.

Помощь США Украине

Ранее в Белом доме сообщили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки оккупантов по Украине усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной. В США называют это соглашение "мостом для обеспечения безопасности" на пути Киева в НАТО.

Как ранее сообщалось, США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для Украины. Об этом написали журналисты американского издания Politico. В статье отмечается, что демократы и республиканцы нашли компромисс по вопросам границы с Мексикой и миграционной политики.

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