США готовятся к подписанию соглашения по безопасности с Украиной - посол

В США называют это соглашение "мостом для обеспечения безопасности" на пути Киева в НАТО.

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США хотят подписать с Украиной соглашение о безопасности / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

США могут подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, как это сделала Великобритания. Соответствующие переговоры уже начались. Об этом во время брифинга заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Европейская правда.

Она отметила, что президент США Джо Байден лично поставил задачу перед дипломатами достичь с Украиной договоренности, которые позволят предотвратить новую агрессию РФ против Украины.

"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – заявила посол. видео дня

Бринк называет это соглашение "мостом для обеспечения безопасности" на пути Киева в НАТО.

Напомним, 12 января стало известно о том, что Британия и Украина подписали историческое соглашение по безопасности. Соглашение подписали сроком на 10 лет с возможностью его продления.

Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал Главред, G7 предоставляет "исторические" гарантии безопасности для Украины. Эти долгосрочные гарантии разработаны группой стран G7. Они могут стать ключевыми для завершения войны, а их значение уже называют историческими.

Напомним, Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

Также после заседания Совета НАТО-Украина, президент Зеленский выразил потребность Киева в гарантиях безопасности. Он надеется, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения конфликта с Россией.

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