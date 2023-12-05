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ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

Руслана Заклинская
5 декабря 2023, 13:56
Украина и ЕС обсудили долгосрочные гарантии безопасности.
ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности
ЕС представил Украине приоритеты гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Во вторник, 5 декабря, представители Министерства обороны Украины и Европейского союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Делегация Европейской службы внешних дел, от имени Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, прибыла в Киев для обсуждения пакета гарантий безопасности для Украины. Заседание состоялось при участии заместителя министра обороны Украины Юрия Джигиря и заместителя Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльза Фриза.

Фриз представил украинской делегации девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины. В них входят:

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  • Помощь военной техникой и оборудованием;
  • Обучение украинских военных;
  • Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
  • Противостояние кибер-и гибридным угрозам;
  • Помощь в разминировании;
  • Реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
  • Усиление способности контролировать запасы оружия;
  • Поддержка усилий по ядерной безопасности;
  • Обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".

Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал Главред, G7 предоставляет "исторические" гарантии безопасности для Украины. Эти долгосрочные гарантии разработаны группой стран G7. Они могут стать ключевыми для завершения войны, а их значение уже называют историческими.

Напомним, Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

Также после заседания Совета НАТО-Украина, президент Зеленский выразил потребность Киева в гарантиях безопасности. Он надеется, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после завершения конфликта с Россией.

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Евросоюз Фриз война России и Украины гарантии безопасности
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