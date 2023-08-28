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Только щит или щит и меч: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Анна Ярославская
28 августа 2023, 07:26 обновлено 28 августа, 07:32
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В гарантиях безопасности для Украины должны быть и санкции, и оружие, и финансы, считает глава государства.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины / скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут предстоящие гарантии безопасности Украины от других государств.

Отвечая на вопрос в интервью Наталье Мосейчук, что должно быть заложено в гарантиях безопасности: только щит или щит и меч, Зеленский ответил, что "наверное и щит, и меч".

"Потому что там должны быть и санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты... Меню большое, но разное. Потому что с США это будет более мощный договор, с Британией... Но есть государства, у которых просто нет оружия, но есть финансы и серьезные санкции в случае повторения агрессии", - сказал глава государства.

Смотрите интервью Владимира Зеленского Наталье Мосейчук:

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский после совета НАТО-Украина сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности. Зеленский выразил надежду, что Украина вступит в Альянс по завершении войны с Россией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что G7 согласовала декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По словам чиновника, очень важно, чтобы до следующего саммита НАТО в Вашингтоне Киев победил в войне агрессора Москву и согласовал гарантии безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Как полагает Блинкен, нужно показать Путину, что запас прочности Украины большем, чем у российского государства.

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