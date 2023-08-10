Будут действовать даже при Трампе: Госдеп США – о гарантиях безопасности для Украины

В администрации Байдена работают над тем, чтобы закрепить такую поддержку в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

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США разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать даже при Трампе/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Договоренности между Украиной и США о гарантиях безопасности нужно закрепить так, чтобы они действовали независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки. Когда журналисты спросили у Миллера, изменится ли поддержка Украины в случае избрания новым президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа, он отметил, что такая поддержка будет закреплена в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица государства.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметил Миллер. видео дня

Также он добавил, что сейчас администрация американского президента Джо Байдена ведет переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности. Миллер отметил, что окончательное решение о предоставлении помощи и поддержки Украине будут зависеть от Конгресса.

Помощь США во время войны

В США сделали громкое заявление относительно нового "смертоносного" оружия для ВСУ. Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил о том, что Соединенные Штаты должны ускорить поставки военной помощи Украине.

Стало известно, что США объявят о новом пакете помощи Украине. Помощь в $200 млн станет первым траншем из 6,2 млрд, которые ранее были выделены в рамках полномочий президента США по сокращению военного потенциала.

Также стало известно, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США. Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, и глава Белого дома Джо Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов. Однако процессом управляют Дания и Нидерланды.

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