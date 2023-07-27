В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил о том, что Соединенные Штаты должны ускорить поставки военной помощи Украине.
Администрация президента Джо Байдена "должна начать двигаться с соответствующей скоростью", подчеркнул он.
Американский сенатор уверен в том, что американская сторона должна предоставить Украине "смертоносные инструменты, которые им нужны, чтобы закончить свою борьбу".
Он пояснил, что Сенат США должен инвестировать в оборонно-промышленную базу, которая сможет обеспечить поддержку Украины со стороны Америки, одновременно вооружая американские силы для сдерживания дальнейших угроз России и Китая.
Вместе с тем американский сенатор считает, что нерешительность и бездействие администрации Байдена приводит к тому, что некоторые ключевые силы и средства слишком поздно прибывают на поле боя.
"Удары на большие расстояния помогли бы Украине заставить российских оккупантов отступить, как наши друзья уже продемонстрировали, успешно применив британские крылатые ракеты Storm Shadow", — добавил Макконнелл.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось о новом пакете военной помощи от США Украине. Власти США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. Его стоимость составила 400 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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