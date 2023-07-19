Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В новый пакет помощи для Украины от США вошли:
- 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
- 50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
- оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
- тактические системы защищенной связи.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.
В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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