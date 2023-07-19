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Украина получит от США мощные ракеты: объявлен новый пакет военной помощи

Мария Тупик
19 июля 2023, 20:05 обновлено 19 июля, 20:17
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США передают Украине 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS с новым пакетом помощи.
ЗРК Patriot, флаги Украины и США
Военная помощь США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

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В новый пакет помощи для Украины от США вошли:

  • 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
  • 50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
  • тактические системы защищенной связи.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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