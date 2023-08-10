Взрывы в оккупированном Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке дронов

Взрывы гремели прошлой ночью в Сакском районе Крыма. Вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника.

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Вблизи Севастополя ПВО РФ якобы сбило дроны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Во временно оккупированном Крыму ночью 10 августа прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили о беспилотниках над Севастополем.

В частности, взрывы гремели в Сакском районе Крыма. Вблизи города Севастополь средствами противовоздушной обороны якобы были сбиты два беспилотника, 9 дронов якобы были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

"Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в Telegram Минобороны страны-агрессора.

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Также в ведомстве Шойгу сообщили о дронах над территорией Калужской и Московской областей РФ.

Взрыв и пожар в Домодедово

В городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар. РосСМИ утверждают, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.

Пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессора РФ атаковали беспилотники.

По его словам, примерно в четыре утра противовоздушная обороны сбила два дрона, которые двигались в направлении Москвы.

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