Переговоры с Путиным о завершении войны: у Байдена оценили шансы

Джон Кирби заявил, что российский диктатор Путин не демонстрирует желания начать переговоры об окончании войны против Украины.

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Джон Кирби заявил, что Путин пытается использовать зиму как оружие / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, ГосЧС, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует желания начать переговоры о завершении войны против Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он (Путин, - ред.) делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", – сказал американский чиновник во время брифинга, комментируя статью издания The New York Times, в которой говорилось, что хозяин Крнмля якобы посылает знаки о желании начать переговоры.

Кирби добавил, что Кремль пытается "использовать зиму как оружие, атаковать украинскую инфраструктуру".

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По словам чиновника Белого дома, Россия не способна добиться значительных успехов на фронте. Также продолжение войны оказывает влияние на способность России восстанавливать свои боеприпасы.

"Мы также знаем, что он (Путин, — ред.) все еще имеет значительное количество своих воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (российские войска, — ред.) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются большого успеха", — сказал Кирби.

Напомним, в конце декабря 2023 года издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии соприкосновения. Сигналы из Кремля якобы поступают по нескольким каналам, в том числе через иностранные правительства, которые имеют связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией.

В то же время 29 декабря и 2 января РФ нанесла массированные ракетные удары по Украине - погибли и пострадали люди.

Утром 29 декабря Россия выпустила по Украине приблизительно 110 ракет, большая часть из них сбита.

2 января РФ применила 99 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели, в том числе и ракеты "Кинжал".

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