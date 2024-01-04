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Переговоры с Путиным о завершении войны: у Байдена оценили шансы

Анна Ярославская
4 января 2024, 08:20
Джон Кирби заявил, что российский диктатор Путин не демонстрирует желания начать переговоры об окончании войны против Украины.
Джон Кирби, Владимр Путин, ракетный удар
Джон Кирби заявил, что Путин пытается использовать зиму как оружие / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, ГосЧС, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует желания начать переговоры о завершении войны против Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он (Путин, - ред.) делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", – сказал американский чиновник во время брифинга, комментируя статью издания The New York Times, в которой говорилось, что хозяин Крнмля якобы посылает знаки о желании начать переговоры.

Кирби добавил, что Кремль пытается "использовать зиму как оружие, атаковать украинскую инфраструктуру".

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По словам чиновника Белого дома, Россия не способна добиться значительных успехов на фронте. Также продолжение войны оказывает влияние на способность России восстанавливать свои боеприпасы.

"Мы также знаем, что он (Путин, — ред.) все еще имеет значительное количество своих воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (российские войска, — ред.) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются большого успеха", — сказал Кирби.

Напомним, в конце декабря 2023 года издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии соприкосновения. Сигналы из Кремля якобы поступают по нескольким каналам, в том числе через иностранные правительства, которые имеют связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией.

В то же время 29 декабря и 2 января РФ нанесла массированные ракетные удары по Украине - погибли и пострадали люди.

Утром 29 декабря Россия выпустила по Украине приблизительно 110 ракет, большая часть из них сбита.

2 января РФ применила 99 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели, в том числе и ракеты "Кинжал".

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