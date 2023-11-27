У Байдена и Шольца открестились от заявлений о принуждении Зеленского к переговорам с РФ

В Германии заявили, что расследование о "секретном плане" якобы не имело под собой никаких оснований.

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США и Германия не планируют подтолкнуть Зеленского к переговорам с РФ / коллаж: Главред, фото: офис президента, Белый дом

После слухов о том, что Шольц и Байден пытаются всадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с РФ, в США и Германии резко опровергли заявление, о котором говорилось в Bild. Правительство ФРГ заявило, что расследование о "секретном плане" якобы не имело под собой никаких оснований. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Германии заявили, что планируют поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от оккупантов.

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были преданы прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир ... Для федерального правительства ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Только Украина может назначить дату начала мирных переговоров", - говорится в сообщении.

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Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен также отметил, что США не подталкивают Украину к переговорам.

"Мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина", - сказал О'Брайен.

Переговоры РФ и Украины

Недавно Путин поклянчил у Украины переговоры. Шольц назвал ему два условия завершения войны. Глава Кремля Владимир Путин должен предпринять четкие шаги для завершения развязанной Россией войны против Украины, сказал канцлер ФРГ.

Позже на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ и заявили, что война в Украине зашла в фазу заморозки. В Словакии считают, что ситуация на фронте стала статичной, поэтому пришло время для "мирного" решения.

Глава МИД Литвы заявил, что Украина может быть втянута в мирные переговоры. Он понимает, что Киев никогда не выберет путь договоренностей с террористами, но может возникнуть ситуация, когда не будет выбора.

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