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Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2023, 19:04
Удар во время ночной атаки произошел прямо по зданию Кантемировской дивизии.
ВСУ, дрон, взрыв
В Подмосковье дрон залетел прямо в здание казармы оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, depositphotos.com/ua

В ночь на 26 ноября произошла массированная атака дронов на российские города. Мощные взрывы прогремели в Подмосковье. Там дрон залетел прямо в здание казармы и взорвался. Об этом сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.

Как сообщается, удар был по зданию Кантемировской дивизии. Он прозвучал в 3:15 ночи. В этом здании было расположение 275-го самоходно-артиллерийского полка.

"В 5-этажное здание казармы влетел и взорвался БПЛА. Потом начался пожар", - говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, сколько людей погибли в результате "прилета", а сколько были ранены.

Массированная атака на Россию 26 ноября

26 ноября в РФ пожаловались на атаку БПЛА. Оккупанты заявили, что якобы дроны сбили над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Позже в РФ устроили панику и сказали, что в РФ произошел массированный удар аналогом Shahed. Также стало известно о том, что ночью РФ атаковали более 30 дронов. Украинская разведка подтвердила массированную атаку дронов на российские города и сообщила, что это стало ответом за "Шахеды" по Киеву.

В то же время известно, что российская ПВО "пульнула" по своим же - под обстрелом оказался жилой дом. Во время массированной атаки БПЛА, был атакован военный аэродром РФ в Подмосковье.

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