Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

Великобритания должна придерживаться многолетних обязательств, направленных на помощь Украине, считает бывший министр обороны Джордж Робертсон.

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Британии нужно наращивать производство оружия и боеприпасов - Робертсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Британии следует нарастить производство боеприпасов и увеличить поддержку Украины. Лондону нужно взять на себя многолетние обязательства относительно помощи Киеву. Если глава Кремля Владимир Путин захватит украинское государство, он не остановится. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

В интервью Sky news он прокомментировал соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Британией и сказал, что Лондону нужно взять на себя многолетние и значительные обязательства перед Киевом в условиях российской военной агрессии.

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"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами ", - отметил Робертсон.

Он акцентировал внимание на том, что полномасштабное нападение России на Украину нарушило мировой порядок. Если Путин поглотит государство с населением в 44 миллиона человек в сердце Европы, он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", - подчеркнул Джордж Робертсон.

Отношения Украины и Британии

12 января Британия и Украина подписали историческое соглашение по безопасности. Договор подписали украинский гарант Владимир Зеленский и глава британского правительства Риши Сунак. Документом предусматривается предоставление Киеву современного вооружения в случае повторного нападения РФ.

Великобритания призвала удвоить помощь Украине – в частности, представитель королевства при ОБСЕ Нилл Голланд сказал, что мир должен обеспечить победу над Россией и укрепление суверенитета Украины. Если Москва добьется успеха, Европа столкнется с большими рисками.

Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты, написали журналисты немецкого издания Handelsblatt. В частности, Лондон предлагает Берлину, чтобы немцы передали британцам ракеты Taurus, а взамен они отдадут Украине Storm Shadow.

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